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Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 липня 2022, 23:41
Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема
Михайло Подоляк, фото Getty Images

Радник голови ОП, член української переговорної групи з РФ Михайло Подоляк вважає, що зараз немає жодних підстав для відновлення переговорів з державою-агресором.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю DW

Деталі: На питання, чи бачить він підстави говорити про відновлення переговорів, Подоляк сказав: "Ні, жодних підстав нема".

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Він зазначив, що росіяни живуть "в іншому світі".

Пряма мова: "Це ілюзорний світ великої країни. А насправді Росія – не велика, а маленька нікчемна країна з маленьким інтелектуальним рівнем. Вона має лише ядерну зброю, величезну кількість конвенційної зброї і енергоносії.

А також шалену кількість людей, які з дуже раннього віку починають вживати спеціальні настоянки для того, щоб не мати мозку. Після цього їх можна використовувати як живу силу будь-де: в Сирії, Грузії, Україні. Провести переговори з ворогом, у якого на чотири-п'ять представників політичної еліти дві звивини, дуже важко (…) Вони можуть говорити лише мовою ультиматумів".

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Більше деталей: Подоляк зазначив, що відновлення переговорів можливе за умови потужних тактичних перемог української армії на південному та східному напрямках.

"Це Херсон, Бердянськ, вихід до Азовської акваторії, повернення Маріуполя. Це має бути не просто тактичне відсування російської армії, а знищення максимальної кількості живої сили та техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати: "За що платиться така ціна людьми". (…) Тому потрібно завдати військової поразки Росії, тоді сядемо за стіл переговорів", - сказав він.

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Теми: переговориОфіс президентавійнаРосія
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