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Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 липня 2022, 23:41
Михайло Подоляк, фото Getty Images

Радник голови ОП, член української переговорної групи з РФ Михайло Подоляк вважає, що зараз немає жодних підстав для відновлення переговорів з державою-агресором.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю DW

Деталі: На питання, чи бачить він підстави говорити про відновлення переговорів, Подоляк сказав: "Ні, жодних підстав нема".

Він зазначив, що росіяни живуть "в іншому світі".

Пряма мова: "Це ілюзорний світ великої країни. А насправді Росія – не велика, а маленька нікчемна країна з маленьким інтелектуальним рівнем. Вона має лише ядерну зброю, величезну кількість конвенційної зброї і енергоносії.

А також шалену кількість людей, які з дуже раннього віку починають вживати спеціальні настоянки для того, щоб не мати мозку. Після цього їх можна використовувати як живу силу будь-де: в Сирії, Грузії, Україні. Провести переговори з ворогом, у якого на чотири-п'ять представників політичної еліти дві звивини, дуже важко (…) Вони можуть говорити лише мовою ультиматумів".

Більше деталей: Подоляк зазначив, що відновлення переговорів можливе за умови потужних тактичних перемог української армії на південному та східному напрямках.

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"Це Херсон, Бердянськ, вихід до Азовської акваторії, повернення Маріуполя. Це має бути не просто тактичне відсування російської армії, а знищення максимальної кількості живої сили та техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати: "За що платиться така ціна людьми". (…) Тому потрібно завдати військової поразки Росії, тоді сядемо за стіл переговорів", - сказав він.

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Теми: переговориОфіс президентавійнаРосія
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