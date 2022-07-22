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Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет

Катерина ТищенкоПятница, 22 июля 2022, 23:41
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник главы ОП, член украинской переговорной группы по РФ Михаил Подоляк считает, что сейчас нет никаких оснований для возобновления переговоров с государством-агрессором.

Источник: Подоляк в интервью DW

Детали: На вопрос, видит ли он основания говорить о возобновлении переговоров, Подоляк сказал: "Нет, никаких оснований нет".

Он отметил, что россияне живут "в другом мире".

Прямая речь: "Это иллюзорный мир великой страны. А на самом деле Россия – не большая, а маленькая странная страна с маленьким интеллектуальным уровнем. Она имеет только ядерное оружие, множество конвенционного оружия и энергоносители.

А также бешеное количество людей, которые с раннего возраста начинают употреблять специальные настойки для того, чтобы не иметь мозга. После этого их можно использовать как живую силу в любом месте: в Сирии, Грузии, Украине. Провести переговоры с врагом, у которого на четыре-пять представителей политической элиты две извилины, очень трудно (…) Они могут говорить только на языке ультиматумов".

Больше деталей: Подоляк отметил, что возобновление переговоров возможно при условии мощных тактических побед украинской армии на южном и восточном направлениях.

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"Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое оттеснение российской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники. Для того чтобы общество в России начало спрашивать: "За что платится такая цена людьми". (…) Поэтому нужно нанести военное поражение России, тогда сядем за стол переговоров", - сказал он.

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Темы: переговорыОфис президентавойнаРосcия
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