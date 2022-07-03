В ОП відповіли Пєскову про переговори: Настане час, і ми зафіксуємо наші умови
Неділя, 3 липня 2022, 20:37
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що умовами України для переговорів є виведення російських військ з України, повернення викрадених громадян і механізм репарацій.
Джерело: Подоляк у Twitter
Дослівно: "Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України…
Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф Пєскова може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері".
Що передувало: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у неділю заявив, що Україна має зрозуміти умови Росії, погодитися на них і сісти за стіл переговорів.
Передісторія:
- 27 червня президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів, які зібралися на саміті G7, зробити все можливе, щоб припинити вторгнення Росії в Україну до кінця року.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може закінчити війну до кінця доби, якщо складе зброю та капітулює.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів Пєскову, що не Україна почала війну, щоб закінчувати її "за наказом".
- 17 травня Подоляк підтвердив, що переговори з Росією перебувають на паузі через низку причин.
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