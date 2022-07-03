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В ОП відповіли Пєскову про переговори: Настане час, і ми зафіксуємо наші умови

Катерина ТищенкоНеділя, 3 липня 2022, 20:37
В ОП відповіли Пєскову про переговори: Настане час, і ми зафіксуємо наші умови
Михайло Подоляк, фото Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що умовами України для переговорів є виведення російських військ з України, повернення викрадених громадян і механізм репарацій.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України…

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Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф Пєскова може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері".

Що передувало: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у неділю заявив, що Україна має зрозуміти умови Росії, погодитися на них і сісти за стіл переговорів.

Передісторія:

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Теми: переговориОфіс президентаРосія
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