В ОП відповіли Пєскову про переговори: Настане час, і ми зафіксуємо наші умови

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що умовами України для переговорів є виведення російських військ з України, повернення викрадених громадян і механізм репарацій.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України…

Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф Пєскова може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері".

Що передувало: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у неділю заявив, що Україна має зрозуміти умови Росії, погодитися на них і сісти за стіл переговорів.

Передісторія: