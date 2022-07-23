ОПУ про удар по Одесі: Найкраща гарантія безпеки – більше зброї для України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ворожу атаку по Одеському морському торговельному порту, заявивши, що найкращі гарантії продовольчої безпеки – це ефективні санкції проти РФ та більше зброї для України.
Джерело: Єрмак у Twitter
Пряма мова голови ОПУ: "Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Вчора було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія".
Деталі: За словами Єрмака, росіяни систематично створюють продовольчу кризу, роблячи все, щоб люди страждали.
Росіяни обстріляли Одесу ракетами.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 23, 2022
Вчора 🇺🇦 було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія.
"Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України", – підсумував голова ОПУ.
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Передісторія:
- Вранці 23 липня в Одесі пролунали вибухи і було видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про пожежу в порту Одеси.
- 22 липня представники України та Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.
- Міністерство закордонних справ заявило, що ранковий ракетний удар росіян по порту в Одесі ставить під сумнів домовленості щодо експорту українського зерна, угоду про що підписали напередодні.