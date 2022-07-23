Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПУ про удар по Одесі: Найкраща гарантія безпеки – більше зброї для України

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 13:28
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ворожу атаку по Одеському морському торговельному порту, заявивши, що найкращі гарантії продовольчої безпеки – це ефективні санкції проти РФ та більше зброї для України.

Джерело: Єрмак у Twitter

Пряма мова голови ОПУ: "Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Вчора було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія".

Деталі: За словами Єрмака, росіяни систематично створюють продовольчу кризу, роблячи все, щоб люди страждали.

"Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України", – підсумував голова ОПУ.

Читайте також: Деблокада по-турецьки: як Україна вивозитиме зерно морем і чи вдасться їй це зробити

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вранці 23 липня в Одесі пролунали вибухи і було видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про пожежу в порту Одеси.
  • 22 липня представники України та Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.
  • Міністерство закордонних справ заявило, що ранковий ракетний удар росіян по порту в Одесі ставить під сумнів домовленості щодо експорту українського зерна, угоду про що підписали напередодні.   

Теми: Андрій ЄрмакзерноОдесаРосія
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ

Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ

Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією

На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу

В МЗС України відповіли на заяви Орбана про "неефективні санкції" та "не нашу війну"

Усі новини...
Андрій Єрмак
Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського
Українських пілотів планують навчати керувати винищувачами в США – Єрмак
Єрмак пропонує створити в Раді комісію для контролю надходжень зброї
Останні новини
23:46
відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії
23:39
ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині – Зеленський
23:26
Окупанти спалили коней на його очах: історія чоловіка, який пережив 109-денний полон
22:46
Обстріл Миколаєва: мер повідомляє про двох поранених
22:43
В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ
22:32
Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ
22:04
ООН має понад 150 звернень щодо сексуального насильства з боку окупантів в Україні
21:52
Розвідники почали збирати інформацію про окупантів Енергодара
21:51
Конгресмени США розповіли про візит до Києва
21:15
Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією
Усі новини...