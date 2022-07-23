ОПУ об ударе по Одессе: Лучшая гарантия безопасности – больше оружия для Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на вражескую атаку по Одесскому морскому торговому порту, заявив, что лучшие гарантии продовольственной безопасности – это эффективные санкции против РФ и более оружия для Украины.

Источник: Ермак в Twitter

Прямая речь главы ОПУ: "Россияне обстреляли Одессу ракетами. Вчера было договорено об экспорте зерна по морю, а сегодня россияне бьют по Одесскому порту. Это российская дипломатическая дихотомия".

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Детали: По словам Ермака, россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали.

Росіяни обстріляли Одесу ракетами.

Вчора 🇺🇦 було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 23, 2022

"Террор голодом продолжается. Мир должен действовать. Лучшие гарантии пищевой безопасности двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины", – подытожил глава ОПУ.

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