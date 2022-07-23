ОПУ об ударе по Одессе: Лучшая гарантия безопасности – больше оружия для Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на вражескую атаку по Одесскому морскому торговому порту, заявив, что лучшие гарантии продовольственной безопасности – это эффективные санкции против РФ и более оружия для Украины.
Источник: Ермак в Twitter
Прямая речь главы ОПУ: "Россияне обстреляли Одессу ракетами. Вчера было договорено об экспорте зерна по морю, а сегодня россияне бьют по Одесскому порту. Это российская дипломатическая дихотомия".
Детали: По словам Ермака, россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали.
Росіяни обстріляли Одесу ракетами.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 23, 2022
Вчора 🇺🇦 було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія.
"Террор голодом продолжается. Мир должен действовать. Лучшие гарантии пищевой безопасности двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины", – подытожил глава ОПУ.
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Предыстория:
- Утром 23 июля в Одессе прогремели взрывы, был виден дым после вражеских обстрелов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил о пожаре в порту Одессы.
- 22 июля представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.
- Министерство иностранных дел заявило, что утренний ракетный удар россиян по порту в Одессе ставит под вопрос договоренности по экспорту украинского зерна, соглашение о чем подписали накануне.