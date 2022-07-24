Глава МЗС Латвії: Україні потрібно більше HIMARS і сучасної зброї, щоб зупинити війну

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич оприлюднив заяву у зв’язку з початоком шостого місяця російського вторгнення, закликавши надати Україні більше сучасної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine Реклама: July 24, 2022

"5 місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - написав Ринкевич у Twitter.

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, що США та партнери загалом можуть надати Україні 25-30 установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню.

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22 липня США офіційно повідомили про виділення нового пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами.

Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив 20 липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

12 HIMARS уже перебувають на українській території.