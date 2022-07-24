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Глава МЗС Латвії: Україні потрібно більше HIMARS і сучасної зброї, щоб зупинити війну

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 16:06
HIMARS, фото Getty Images

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич оприлюднив заяву у зв’язку з початоком шостого місяця російського вторгнення, закликавши надати Україні більше сучасної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"5 місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - написав Ринкевич у Twitter.

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, що США та партнери загалом можуть надати Україні 25-30 установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню.

22 липня США офіційно повідомили про виділення нового пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами.

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Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив 20 липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

12 HIMARS уже перебувають на українській території.

Теми: ЛатвіязброяHIMARS
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