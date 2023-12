Глава МЗС Латвії: Україні потрібно більше HIMARS і сучасної зброї, щоб зупинити війну

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич оприлюднив заяву у зв’язку з початоком шостого місяця російського вторгнення, закликавши надати Україні більше сучасної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine

