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Глава МИД Латвии: Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 16:06
HIMARS, фото Getty Images

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал заявление в связи с началом шестого месяца российского вторжения, призвав предоставить Украине больше современного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"5 месяцев с тех пор как Россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться, мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", - написал Ринкевич в Twitter.

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, что США и партнеры в целом могут предоставить Украине 25-30 установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня.

22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

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Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

12 HIMARS уже находятся на украинской территории.

Темы: ЛатвияоружиеHIMARS
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