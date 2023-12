Глава МИД Латвии: Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал заявление в связи с началом шестого месяца российского вторжения, призвав предоставить Украине больше современного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine

