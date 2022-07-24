Глава МИД Латвии: Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал заявление в связи с началом шестого месяца российского вторжения, призвав предоставить Украине больше современного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine Реклама: July 24, 2022

"5 месяцев с тех пор как Россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться, мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", - написал Ринкевич в Twitter.

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, что США и партнеры в целом могут предоставить Украине 25-30 установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня.

ВИДЕО ДНЯ

22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

12 HIMARS уже находятся на украинской территории.