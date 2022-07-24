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После обстрела вслед за соглашением по зерну Москва хочет переговоров и по другим вопросам

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 17:56
Сергей Лавров, фото Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом "по более широкому кругу вопросов", но пожаловался, что возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.

Источник: Лавров на пресс-конференции в Каире в воскресенье, сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Что касается связи этой договоренности (сделки по вывозу украинского зерна – ИФ) с другими аспектами ситуации в Украине, (...) у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас".

"Украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя".

Детали: Лавров снова озвучил пропагандистский тезис о том, что в нежелании вести переговоры украинцам якобы "поддакивают их западные кураторы".

"Чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего украинскому народу и украинскому государству", - пытается склонить украинцев к переговорам российский министр.

Предыстория:

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  • 23 июля российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
  • За день до этого, 22 июля, в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
  • Комментируя эту ситуацию, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия всегда будет находить пути не делать то, что она обещает, и поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война. 
  • Зеленский считает, что заморозка полномасштабной войны с Россией только побудит ее к эскалации конфликта.
  • 22 июля советник главы ОП, член украинской переговорной группы по РФ Михаил Подоляк заявил, что сейчас нет никаких оснований для возобновления переговоров с государством-агрессором.

Темы: ЛавровпереговорыРосcиявойна
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