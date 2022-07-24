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"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова

Роман ПетренкоНеділя, 24 липня 2022, 21:19
Режими – це в російських в’язницях: в ОП відповіли на заяви Лаврова
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "шизофренічними" заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про скидання "київського режиму".

Джерело: Подоляк у Telegram

Пряма мова Подоляка: "Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері – що твоя мета – "позбутися антинародного київського режиму".

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І це каже суб'єкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців.

Так от, "режими" – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так?

Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб'єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів".

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Теми: Офіс президентаЛавроввійна
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