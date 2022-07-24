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"Режимы – это в российских тюрьмах": в ОП ответили на заявления Лаврова

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 июля 2022, 21:19
ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "шизофреническими" заявления главы МИД России Сергея Лаврова о свержении "киевского режима".

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь Подоляка: "Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером – что твоя цель – "избавиться от антинародного киевского режима".

И это говорит субъект, представляющий страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев.

Так вот, "режимы" – это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах. Столько незнакомых для русской элиты слов в одном предложении, не правда ли?

Решая свергнуть "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной свалке истории. Особенно, если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, совершивших столько задокументированных тяжких военных преступлений".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом "по более широкому кругу вопросов".
  • Сразу после этого Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться "от антинародного и антиисторического режима"

Темы: Офис президентаЛавроввойна
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