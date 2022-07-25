"Вже скоро на фронті з'являться супердрони" – Федоров

Україна уклала перші договори на закупівлю безпілотників в рамках проєкту "Армія дронів".

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Вже скоро на фронті з'являться супердрони. Підписали перші договори на 260,5 млн грн. Це 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.

Суперзірка закупівлі — 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі. Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті".

Деталі: За словами Федорова, Україна також замовила 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate завдяки ініціативі компанії Monobank. Він додав, що бажаючі зможуть залишити "послання" окупантам на дронах-камікадзе.

Передісторія:

1 липня платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів".

12 липня перші 150 людей почали навчатися як оператори "Армії дронів" у військових цілях.