Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Уже скоро на фронте появятся супердроны" – Федоров

"Украинская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 16:00
Уже скоро на фронте появятся супердроны – Федоров
Беспилотник, Telegram-канал Михаила Федорова

Украина заключила первые договоры на закупку беспилотников в рамках проекта "Армия дронов".

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Уже скоро на фронте появятся супердроны. Подписали первые договоры на 260,5 млн грн. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Реклама:

Суперзвезда закупки – 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире. Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, хорошо понимающего важность технологического преимущества на фронте".

Детали: По словам Федорова, Украина также заказала две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, благодаря инициативе компании Monobank. Он добавил, что желающие смогут оставить послания оккупантам на дронах-камикадзе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 июля платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов".
  • 12 июля первые 150 человек начали обучение в роли операторов "Армии дронов" в военных целях.

Темы: беспилотникивойнаМинцифры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
беспилотники
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россияне заявили об атаке беспилотников на Тульскую область
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: