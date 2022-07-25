"Уже скоро на фронте появятся супердроны" – Федоров

Украина заключила первые договоры на закупку беспилотников в рамках проекта "Армия дронов".

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Уже скоро на фронте появятся супердроны. Подписали первые договоры на 260,5 млн грн. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Суперзвезда закупки – 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире. Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, хорошо понимающего важность технологического преимущества на фронте".

Детали: По словам Федорова, Украина также заказала две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, благодаря инициативе компании Monobank. Он добавил, что желающие смогут оставить послания оккупантам на дронах-камикадзе.

Предыстория:

1 июля платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов".

12 июля первые 150 человек начали обучение в роли операторов "Армии дронов" в военных целях.