Речник Зеленського пояснює звільнення Демченка "виключно станом здоров'я"
За словами прессекретаря президента, звільнення першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка пов'язане зі станом його здоров'я.
Джерело: речник глави держави Сергій Никифоров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За словами Никифорова, рішення президента про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО було прийнято виключно через стан здоров'я.
Пряма мова: "Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас, усі державні органи. Ми наразі всі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дає йому змоги нині працювати з таким навантаженням".
Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні обвинувачення тут недоречні".
Що передувало: 25 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.
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Руслан Демченко – hostis publicus дипломатичної служби?
Передісторія:
- Журналісти з’ясували, що раніше Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.
- В Офісі президента відмовились повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.
- У 2010 році Демченко лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала в 2014 році.