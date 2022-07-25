Спикер Зеленского объясняет увольнение Демченко "исключительно состоянием здоровья"
По словам пресс-секретаря президента, увольнение первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко связано с состоянием его здоровья.
Источник: спикер главы государства Сергей Никифоров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Детали: По словам Никифорова, решение президента о кадровой смене первого заместителя секретаря СНБО было принято исключительно из-за состояния здоровья.
Прямая речь: "Война мобилизовала не только нашу армию, но и всех нас, все государственные органы. Мы все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой.
Что касается всего остального, то Демченко всю свою профессиональную и дипломатическую карьеру служил верой и правдой Украине. Любые упоминания о каких-то слухах и сплетнях, безосновательных обвинениях здесь неуместны".
Что предшествовало: 25 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.
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Руслан Демченко – hostis publicus дипломатической службы?
Предыстория:
- Журналисты выяснили, что ранее Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.
- В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки Демченко.
- В 2010 году Демченко лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, который РФ оккупировала в 2014 году.