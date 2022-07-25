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Спикер Зеленского объясняет увольнение Демченко "исключительно состоянием здоровья"

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 июля 2022, 17:30
Руслан Демченко

По словам пресс-секретаря президента, увольнение первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко связано с состоянием его здоровья.

Источник: спикер главы государства Сергей Никифоров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Никифорова, решение президента о кадровой смене первого заместителя секретаря СНБО было принято исключительно из-за состояния здоровья.

Прямая речь: "Война мобилизовала не только нашу армию, но и всех нас, все государственные органы. Мы все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой.

Что касается всего остального, то Демченко всю свою профессиональную и дипломатическую карьеру служил верой и правдой Украине. Любые упоминания о каких-то слухах и сплетнях, безосновательных обвинениях здесь неуместны".

Что предшествовало: 25 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Знать больше: Дипломатическая люстрация. Зеленый свет серому кардиналу МИДа?

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Руслан Демченко – hostis publicus дипломатической службы?

Предыстория:

  • Журналисты выяснили, что ранее Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.
  • В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки Демченко.
  • В 2010 году Демченко лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, который РФ оккупировала в 2014 году.

Темы: СНБОЗеленский
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