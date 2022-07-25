Подоляк розповів, чому Зеленський звільнив Демченка з РНБО

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляє, що звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО пов’язано з його станом здоров’я і оптимізацією роботи РНБО під нові виклики війни.

Джерело: Подоляк у коментарі УП

Дослівно: "Прекрасно розумію, що хочеться сенсацій. Але в даному випадку мова йде про інше. З одного боку, президент продовжує кардинально змінювати роботу блоку безпеки та оборони з урахуванням викликів військового часу. Сьогодні потрібні виключно швидкі професійні рішення. Більше того, сьогодні маємо виснажливий формат війни. Не всі менеджери з різних причин можуть втримати цей темп, ритм, навантаження. Ми ж говоримо в даному випадку про вкрай важку модераційну роботу 24 на 7.

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Тому через особисті причини, пов‘язані зі складним станом здоров‘я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування".

Деталі: Подоляк зазначив, що Демченко є професійним дипломатом, що активно працював на різних посадах державної служби протягом практично всього часу незалежності України, і з першого дня повномасштабного вторгнення перебував на робочому місці в Києві.

"Тож сьогодні президент ухвалив певні кадрові рішення, перерозподілив обов’язки між іншими членами команди, оптимізував роботу РНБО під нові виклики нинішнього формату війни", - підсумував радник голови ОП.

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Що передувало: В понеділок президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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