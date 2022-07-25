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Подоляк рассказал, почему Зеленский уволил Демченко из СНБО

"Украинская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 17:36
Руслан Демченко, ФОТО: MFA.GOV.UA

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что увольнение Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО связано с его состоянием здоровья и оптимизацией работы СНБО под новые вызовы войны.

Источник: Подоляк в комментарии УП

Дословно: "Прекрасно понимаю, что хочется сенсаций. Но в данном случае речь идет о другом. С одной стороны, президент продолжает кардинально менять работу блока безопасности и обороны с учетом вызовов военного времени. Сегодня нужны исключительно быстрые профессиональные решения. Более того, сегодня есть изнурительный формат войны. Не все менеджеры по разным причинам могут удержать этот темп, ритм, нагрузку. Мы же говорим в данном случае о крайне тяжелой модерационной работе 24 на 7.

Поэтому по личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку нуждается в серьезном лечении".

Детали: Подоляк отметил, что Демченко является профессиональным дипломатом, активно работавшим на разных должностях государственной службы в течение практически всего времени независимости Украины, и с первого дня полномасштабного вторжения находился на рабочем месте в Киеве.

"Итак, сегодня президент принял определенные кадровые решения, перераспределил обязанности между другими членами команды, оптимизировал работу СНБО под новые вызовы нынешнего формата войны", - подытожил советник главы ОП.

Что предшествовало: В понедельник президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Руслан Демченко – hostis publicus дипломатической службы?

Предыстория:

  • Журналисты выяснили, что ранее Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.
  • В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки Демченко.
  • В 2010 году Демченко лоббировал "харьковские соглашения", согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, который РФ оккупировала в 2014 году.

Темы: СНБОЗеленскийОфис президента
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