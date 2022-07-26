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Кулеметники з Донеччини отримали по 15 років в’язниці за держзраду

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 10:59
Кулеметники з Донеччини отримали по 15 років в’язниці за держзраду
В'язниця, Pixabay

В Україні засудили до 15 років у в’язниці трьох бойовиків з Донеччини, які воювали на боці ворога. 

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: За інформацією спецслужби, на початку березня троє чоловіків пройшли військову підготовку у "таборі", який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Їх розподілили в ролі кулеметників до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку. Бойовики пройшли посилену підготовку у російському Бєлгороді, однак потрапили в полон під час звільнення Збройними силами України села Вільхівка Харківської області. 

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Дослівно: "Суд визнав винними ще трьох бойовиків терористичної організації "ДНР" у державній зраді (ч. 2 ст.111 КК- ред.) та запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст.436-2 - ред.) і засудив до позбавлення волі на 15 років". 

Що цьому передувало: 21 липня стало відомо, що суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

Нещодавно 8 мешканців Донеччини, які воювали на боці так званої "ДНР", отримали по 15 років ув’язнення в Україні.

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Теми: ДНРДонбасОРДЛОсуд
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