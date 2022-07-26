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Пулеметчики с Донетчины получили по 15 лет тюрьмы за госизмену

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 10:59
Пулеметчики с Донетчины получили по 15 лет тюрьмы за госизмену
Тюрьма, Pixabay

В Украине приговорили к 15 годам в тюрьме трех боевиков из Донецкой области, которые воевали на стороне врага.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По информации спецслужбы, в начале марта трое мужчин прошли военную подготовку в "лагере", который оккупационные власти обустроили в одной из школ-интернатов Донецка. Их распределили в роли пулеметчиков во 2 взвод 2 роты 3 батальона 115 полка. Боевики прошли усиленную подготовку в российском Белгороде, однако попали в плен во время освобождения ВСУ села Ольховка Харьковской области.

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Дословно: "Суд признал виновными еще трех боевиков террористической организации "ДНР" в государственной измене (ч. 2 ст.111 УК- ред.) и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст.436-2 - ред.) и приговорил к лишению свободы на 15 лет".

Что этому предшествовало: 21 июля стало известно, что суд признал виновными еще двух боевиков террористической организации "ЛНР", воевавших против Украины в составе российских оккупационных войск.

Недавно 8 жителей Донецкой области, которые воевали на стороне так называемой ДНР, получили по 15 лет тюремного заключения в Украине.

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Темы: ДНРДонбассОРДЛОсуд
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