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Корбан повідомив, що вийшов із транзитної зони – проривати кордон не буде

Ірина БалачукВівторок, 26 липня 2022, 11:18
Геннадій Корбан. Фото з Facebook

Голова тероборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан, якого 22 липня не впустили в Україну і забрали український закордонний паспорт, повідомив, що залишив транзитну зону і що проривати кордон не буде.

Джерело: Корбан у Facebook, мер Дніпра Борис Філатов у Telegram

Пряма мова Корбана: "Я вийшов із транзитної зони. На даний момент я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як "особа без громадянства".

Зараз я шукаю можливість знову перетнути кордон України… Прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна!".

Деталі: Корбан уточнив, що в нього на руках ще є свідоцтво про народження, яке "ніхто ні зупинити, ні скасувати не може". У цьому документі написано, що він народився у місті Дніпропетровськ, Україна (у 2016 році перейменований на Дніпро – ред.). 

 
Фото з Facebook Корбана 

Він додав, що здоровий та бадьорий духом, що "з перших днів війни захищав" і хоче "продовжувати захищати свою країну – хоч з паспортом, хоч без".

Водночас мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Штаб оборони міста активно працює, а Корбан допомагає дистанційно.

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Пряма мова Філатова: "Геннадій на зв'язку, він нарешті залишив транзитну зону, куди його виставили без документів як людину без громадянства. Він дистанційно допомагає нам і абсолютно включений в роботу Штабу".

Знати більше: Б'ють і по паспорту. Як Коломойський, Корбан і Рабінович втратили українське громадянство

Передісторія:

  • 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
  • Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити "це непорозуміння".

Теми: КорбангромадянствокордонФілатов
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