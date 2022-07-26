Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Корбан сообщил, что вышел из транзитной зоны – прорывать границу не будет

Ирина БалачукВторник, 26 июля 2022, 11:18
Корбан сообщил, что вышел из транзитной зоны – прорывать границу не будет
Геннадий Корбан. Фото с Facebook

Глава терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, которого 22 июля не впустили Украину и забрали украинский загранпаспорт, сообщил, что покинул транзитную зону и что прорывать границу не будет.

Источник: Корбан в Facebook, мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Прямая речь Корбана: "Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как "лицо без гражданства".

Реклама:

Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины… Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война!".

Детали: Корбан уточнил, что у него на руках еще есть свидетельство о рождении, которое "никто ни приостановить, ни отменить не может". В этом документе написано, что он родился в "городе Днепропетровск, Украина" (в 2016 году переименован на Днепр – ред.). 

 
Фото с Facebook Корбана 

Он добавил, что находится "в здравии и в бодром духе", "с первых дней войны защищал" и хочет "продолжать защищать свою страну – хоть с паспортом, хоть без".

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Штаб обороны города активно работает, а Корбан помогает дистанционно.

Прямая речь Филатова: "Геннадий на связи, он наконец покинул транзитную зону, куда его выставили без документов как человека без гражданства. Он дистанционно помогает нам и абсолютно включен в работу Штаба".

Узнать больше: Бьют и по паспорту. Как Коломойский, Корбан и Рабинович потеряли украинское гражданство

Предыстория:

  • 22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.
  • Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".

Темы: КорбангражданствограницаФилатов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Корбан
Гражданством Корбана занимался не Зеленский или Ермак – Филатов
Ермак: Из-за лишения гражданства Корбана оборона Днепра не пострадала
Корбан молчит о гражданстве по совету юристов, но говорит – в Украине куча израильских паспортов
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: