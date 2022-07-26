Корбан сообщил, что вышел из транзитной зоны – прорывать границу не будет

Глава терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, которого 22 июля не впустили Украину и забрали украинский загранпаспорт, сообщил, что покинул транзитную зону и что прорывать границу не будет.

Источник: Корбан в Facebook, мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Прямая речь Корбана: "Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как "лицо без гражданства".

Реклама:

Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины… Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война!".

Детали: Корбан уточнил, что у него на руках еще есть свидетельство о рождении, которое "никто ни приостановить, ни отменить не может". В этом документе написано, что он родился в "городе Днепропетровск, Украина" (в 2016 году переименован на Днепр – ред.).

Фото с Facebook Корбана

Он добавил, что находится "в здравии и в бодром духе", "с первых дней войны защищал" и хочет "продолжать защищать свою страну – хоть с паспортом, хоть без".

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Штаб обороны города активно работает, а Корбан помогает дистанционно.

Прямая речь Филатова: "Геннадий на связи, он наконец покинул транзитную зону, куда его выставили без документов как человека без гражданства. Он дистанционно помогает нам и абсолютно включен в работу Штаба".

Узнать больше: Бьют и по паспорту. Как Коломойский, Корбан и Рабинович потеряли украинское гражданство

Предыстория: