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Кім про атаку на південь: росіяни випустили 18 ракет, військові дії ущільнюються

Олена РощінаВівторок, 26 липня 2022, 12:48
Пошкоджена обстрілом котельня в Миколаєві, фото з Telegram Олександра Сєнкевича

Росіяни завдали масованого удару по півдню України, по Миколаївській області випустили 6 авіаракет і 12 ракет із ЗРК С-300, – частину з них вдалося збити, частина пошкодила підприємство, об'єкт інфраструктури та залізничний міст.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Зранку у нас було шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль – частину збили, частину – мимо. 

З тих, що влучили, – частина в критичну інфраструктуру та підприємства. Зруйнували вони там три секції залізничного мосту, який не працював, Було дуже гучно, але, на щастя, без жертв". 

Деталі: Кім уточнив, що росіяни завдавали масованого удару по всьому півдню – зокрема, й по Одеській області, місто Южне (Одеський район Одеської області), село Рибаківка (Березанський район Миколаївської області).

За його словами, "військові дії ущільнюються, багато авіації працює з обох боків" – і оскільки ЗСУ знищують командні пункти та склади боєприпасів росіян, то ті теж атакують сильніше. 

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Кім також заявив, що закривати Миколаїв для пошуку диверсантів та коригувальників вогню будуть після активної фази збору врожаю, щоб не заважати фермерам. 

Цьому передувало

  • 26 липня російські загарбники завдали по півдню України масованого удару: літаки над Чорним морем випустили ракети по Одеській та Миколаївській областях. Також загарбники обстріляли Миколаївський район із ЗРК С-300 із окупованої Херсонської області.
  • Внаслідок ракетного обстрілу в Миколаєві уражено об’єкт критичної інфраструктури, автотранспортне підприємство та пошкоджено будівлю однієї з міських котелень. Крім того, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.
  • В Одеській області росіяни намагалися зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури в Одеському районі, але влучили у приватний сектор, постраждала людина. Армія РФ випустила по Одеській області 13 ракет із акваторії Чорного моря.

УП, виправлено
Теми: МиколаївМиколаївська областьОдеська областьвійна
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