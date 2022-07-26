Кім про атаку на південь: росіяни випустили 18 ракет, військові дії ущільнюються

Росіяни завдали масованого удару по півдню України, по Миколаївській області випустили 6 авіаракет і 12 ракет із ЗРК С-300, – частину з них вдалося збити, частина пошкодила підприємство, об'єкт інфраструктури та залізничний міст.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Зранку у нас було шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль – частину збили, частину – мимо.

З тих, що влучили, – частина в критичну інфраструктуру та підприємства. Зруйнували вони там три секції залізничного мосту, який не працював, Було дуже гучно, але, на щастя, без жертв".

Деталі: Кім уточнив, що росіяни завдавали масованого удару по всьому півдню – зокрема, й по Одеській області, місто Южне (Одеський район Одеської області), село Рибаківка (Березанський район Миколаївської області).

За його словами, "військові дії ущільнюються, багато авіації працює з обох боків" – і оскільки ЗСУ знищують командні пункти та склади боєприпасів росіян, то ті теж атакують сильніше.

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Кім також заявив, що закривати Миколаїв для пошуку диверсантів та коригувальників вогню будуть після активної фази збору врожаю, щоб не заважати фермерам.

Цьому передувало: