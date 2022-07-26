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Кім про атаку на південь: росіяни випустили 18 ракет, військові дії ущільнюються

Олена РощінаВівторок, 26 липня 2022, 12:48
Кім про атаку на південь: росіяни випустили 18 ракет, військові дії ущільнюються
Пошкоджена обстрілом котельня в Миколаєві, фото з Telegram Олександра Сєнкевича

Росіяни завдали масованого удару по півдню України, по Миколаївській області випустили 6 авіаракет і 12 ракет із ЗРК С-300, – частину з них вдалося збити, частина пошкодила підприємство, об'єкт інфраструктури та залізничний міст.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Зранку у нас було шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль – частину збили, частину – мимо. 

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З тих, що влучили, – частина в критичну інфраструктуру та підприємства. Зруйнували вони там три секції залізничного мосту, який не працював, Було дуже гучно, але, на щастя, без жертв". 

Деталі: Кім уточнив, що росіяни завдавали масованого удару по всьому півдню – зокрема, й по Одеській області, місто Южне (Одеський район Одеської області), село Рибаківка (Березанський район Миколаївської області).

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За його словами, "військові дії ущільнюються, багато авіації працює з обох боків" – і оскільки ЗСУ знищують командні пункти та склади боєприпасів росіян, то ті теж атакують сильніше. 

Кім також заявив, що закривати Миколаїв для пошуку диверсантів та коригувальників вогню будуть після активної фази збору врожаю, щоб не заважати фермерам. 

Цьому передувало

  • 26 липня російські загарбники завдали по півдню України масованого удару: літаки над Чорним морем випустили ракети по Одеській та Миколаївській областях. Також загарбники обстріляли Миколаївський район із ЗРК С-300 із окупованої Херсонської області.
  • Внаслідок ракетного обстрілу в Миколаєві уражено об’єкт критичної інфраструктури, автотранспортне підприємство та пошкоджено будівлю однієї з міських котелень. Крім того, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.
  • В Одеській області росіяни намагалися зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури в Одеському районі, але влучили у приватний сектор, постраждала людина. Армія РФ випустила по Одеській області 13 ракет із акваторії Чорного моря.

УП, виправлено
Теми: МиколаївМиколаївська областьОдеська областьвійна
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