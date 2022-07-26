Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ким об атаке на юг: россияне выпустили 18 ракет, военные действия уплотняются

Елена РощинаВторник, 26 июля 2022, 12:48
Поврежденная обстрелом котельная в Николаеве, фото из Telegram Александра Сенкевича

Россияне нанесли массированный удар по югу Украины, по Николаевской области выпустили 6 авиаракет и 12 ракет из ЗРК С-300, – часть из них удалось сбить, часть повредила предприятие, объект инфраструктуры и ж/д мост.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Утром у нас было шесть ракет Х-59 из самолетов и двенадцать ракет типа С-300. Не все они попали в цель – часть сбили, часть – мимо.

Из попавших – часть в критическую инфраструктуру и предприятия. Разрушили они там три секции неработающего железнодорожного моста. Было очень громко, но, к счастью, без жертв".

Детали: Ким уточнил, что россияне наносили массированный удар по всему югу – в частности, и по Одесской области, город Южный (Одесский район Одесской области), село Рыбаковка (Березанский район Николаевской области).

По его словам, "военные действия уплотняются, много авиации работает с обеих сторон" – и поскольку ВСУ уничтожают командные пункты и склады боеприпасов россиян, те тоже атакуют сильнее.

ВИДЕО ДНЯ

Ким также заявил, что закрывать Николаев для поиска диверсантов и корректировщиков огня будут после активной фазы сбора урожая, чтобы не мешать фермерам.

Этому предшествовало:

  • 26 июля российские захватчики нанесли по югу Украины массированный удар: самолеты над Черным морем выпустили ракеты по Одесской и Николаевской областям. Также захватчики обстреляли Николаевский район из ЗРК С-300 с оккупированной Херсонской области.
  • В результате ракетных обстрелов в Николаеве поражен объект критической инфраструктуры, автотранспортное предприятие и повреждено здание одной из городских котельных. Кроме того, была предпринята попытка поразить портовую инфраструктуру города.
  • В Одесской области россияне пытались разрушить объект критической инфраструктуры в Одесском районе, но попали в частный сектор, пострадал человек. Армия РФ выпустила по Одесской области 13 ракет из акватории Черного моря.

УП, исправлено
Темы: НиколаевНиколаевская областьОдесская областьвойна
Главное сегодня

Зеленский призвал сообщить россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов

Власти определились с новым генпрокурором, скоро будет представление в ВР – источники

"Нафтогаз" входит в дефолт по еврооблигациям

фото, видеоДжонсон наградил Зеленского премией Уинстона Черчилля

Путин просит Эрдогана привлечь Россию к производству Bayraktar – CNN Türk

Эрдоган планирует встретиться с Путиным: обсудят Украину

Все новости...
Николаев
Мэр: В Николаеве – мощные взрывы
СМИ: В Харькове раздалось более 20 взрывов
ВСУ уничтожили вражескую батарею С-300 на Херсонщине — ОК "Південь"
Последние новости
02:54
В Херсонской области украинские защитники освободили и зачистили Андреевку от врага
02:42
На юге ВСУ выполнили 300 огневых задач и уничтожили около 90 оккупантов
02:22
Пентагон: США ускоряют передачу оружия Украине
01:34
В Херсонской области оккупанты сбили собственный ударный вертолет – штаб
00:55
В Чугуеве под завалами ищут еще одного человека
00:27
видеоХерсонские телеграмм-каналы сообщают об уничтожении Антоновского моста
23:50
На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета – Кличко
23:26
картаПочти по всей Украине – воздушная тревога
23:09
Зеленский просит США как можно больше оружия, чтобы не затягивать военные действия до зимы – Politico
22:49
Зеленский призвал сообщить россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов
Все новости...