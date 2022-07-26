Ким об атаке на юг: россияне выпустили 18 ракет, военные действия уплотняются
Россияне нанесли массированный удар по югу Украины, по Николаевской области выпустили 6 авиаракет и 12 ракет из ЗРК С-300, – часть из них удалось сбить, часть повредила предприятие, объект инфраструктуры и ж/д мост.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Утром у нас было шесть ракет Х-59 из самолетов и двенадцать ракет типа С-300. Не все они попали в цель – часть сбили, часть – мимо.
Из попавших – часть в критическую инфраструктуру и предприятия. Разрушили они там три секции неработающего железнодорожного моста. Было очень громко, но, к счастью, без жертв".
Детали: Ким уточнил, что россияне наносили массированный удар по всему югу – в частности, и по Одесской области, город Южный (Одесский район Одесской области), село Рыбаковка (Березанский район Николаевской области).
По его словам, "военные действия уплотняются, много авиации работает с обеих сторон" – и поскольку ВСУ уничтожают командные пункты и склады боеприпасов россиян, те тоже атакуют сильнее.
Ким также заявил, что закрывать Николаев для поиска диверсантов и корректировщиков огня будут после активной фазы сбора урожая, чтобы не мешать фермерам.
Этому предшествовало:
- 26 июля российские захватчики нанесли по югу Украины массированный удар: самолеты над Черным морем выпустили ракеты по Одесской и Николаевской областям. Также захватчики обстреляли Николаевский район из ЗРК С-300 с оккупированной Херсонской области.
- В результате ракетных обстрелов в Николаеве поражен объект критической инфраструктуры, автотранспортное предприятие и повреждено здание одной из городских котельных. Кроме того, была предпринята попытка поразить портовую инфраструктуру города.
- В Одесской области россияне пытались разрушить объект критической инфраструктуры в Одесском районе, но попали в частный сектор, пострадал человек. Армия РФ выпустила по Одесской области 13 ракет из акватории Черного моря.