Ким об атаке на юг: россияне выпустили 18 ракет, военные действия уплотняются

Россияне нанесли массированный удар по югу Украины, по Николаевской области выпустили 6 авиаракет и 12 ракет из ЗРК С-300, – часть из них удалось сбить, часть повредила предприятие, объект инфраструктуры и ж/д мост.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Утром у нас было шесть ракет Х-59 из самолетов и двенадцать ракет типа С-300. Не все они попали в цель – часть сбили, часть – мимо.

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Из попавших – часть в критическую инфраструктуру и предприятия. Разрушили они там три секции неработающего железнодорожного моста. Было очень громко, но, к счастью, без жертв".

Детали: Ким уточнил, что россияне наносили массированный удар по всему югу – в частности, и по Одесской области, город Южный (Одесский район Одесской области), село Рыбаковка (Березанский район Николаевской области).

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По его словам, "военные действия уплотняются, много авиации работает с обеих сторон" – и поскольку ВСУ уничтожают командные пункты и склады боеприпасов россиян, те тоже атакуют сильнее.

Ким также заявил, что закрывать Николаев для поиска диверсантов и корректировщиков огня будут после активной фазы сбора урожая, чтобы не мешать фермерам.

Этому предшествовало: