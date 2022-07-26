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СБУ схопила коригувальників вогню по залізниці на Донеччині

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 15:40
СБУ схопила коригувальників вогню по залізниці на Донеччині
Затримання коригувальника вогню в Донецькій області, СБУ

Українські спецслужбовці викрили коригувальників вогню по залізниці на Донеччині, а також керівницю станції, яка передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових. 

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: За інформацією СБУ, група людей збирала розвіддані щодо позицій ЗСУ та коригувала артобстріли об’єктів критичної інфраструктури, зокрема залізниці на Донеччині.

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Затримання коригувальників вогню на Донеччині
Затримання коригувальників вогню на Донеччині
СБУ

Крім того, спецслужбовці викрили керівницю однієї з місцевих станцій Укрзалізниці, яка передавала агресору закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони на території області. 

Одного російського агента, який надавав ворогу дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, контррозвідка СБУ затримала у Бахмуті. Ще двох інформаторів викрили в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 липня правоохоронці повідомили, що викрили в Торецьку на Донеччині мережу коригувальників російських авіаударів.
  • Нещодавно Служба безпеки затримала агента розвідки Росії, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирської області.

Теми: Донецька областьСБУвійна
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