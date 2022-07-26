СБУ схопила коригувальників вогню по залізниці на Донеччині
Українські спецслужбовці викрили коригувальників вогню по залізниці на Донеччині, а також керівницю станції, яка передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових.
Джерело: Служба безпеки України у Telegram
Деталі: За інформацією СБУ, група людей збирала розвіддані щодо позицій ЗСУ та коригувала артобстріли об’єктів критичної інфраструктури, зокрема залізниці на Донеччині.
Крім того, спецслужбовці викрили керівницю однієї з місцевих станцій Укрзалізниці, яка передавала агресору закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони на території області.
Одного російського агента, який надавав ворогу дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, контррозвідка СБУ затримала у Бахмуті. Ще двох інформаторів викрили в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.
Нагадаємо:
- 25 липня правоохоронці повідомили, що викрили в Торецьку на Донеччині мережу коригувальників російських авіаударів.
- Нещодавно Служба безпеки затримала агента розвідки Росії, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирської області.