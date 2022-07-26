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СБУ схопила коригувальників вогню по залізниці на Донеччині

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 15:40
Затримання коригувальника вогню в Донецькій області, СБУ

Українські спецслужбовці викрили коригувальників вогню по залізниці на Донеччині, а також керівницю станції, яка передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових. 

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: За інформацією СБУ, група людей збирала розвіддані щодо позицій ЗСУ та коригувала артобстріли об’єктів критичної інфраструктури, зокрема залізниці на Донеччині.

Затримання коригувальників вогню на Донеччині
Затримання коригувальників вогню на Донеччині
СБУ

Крім того, спецслужбовці викрили керівницю однієї з місцевих станцій Укрзалізниці, яка передавала агресору закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони на території області. 

Одного російського агента, який надавав ворогу дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, контррозвідка СБУ затримала у Бахмуті. Ще двох інформаторів викрили в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. 

Нагадаємо: 

  • 25 липня правоохоронці повідомили, що викрили в Торецьку на Донеччині мережу коригувальників російських авіаударів.
  • Нещодавно Служба безпеки затримала агента розвідки Росії, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирської області.

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Теми: Донецька областьСБУвійна
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