СБУ схопила коригувальників вогню по залізниці на Донеччині

Українські спецслужбовці викрили коригувальників вогню по залізниці на Донеччині, а також керівницю станції, яка передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: За інформацією СБУ, група людей збирала розвіддані щодо позицій ЗСУ та коригувала артобстріли об’єктів критичної інфраструктури, зокрема залізниці на Донеччині.

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Затримання коригувальників вогню на Донеччині СБУ

Крім того, спецслужбовці викрили керівницю однієї з місцевих станцій Укрзалізниці, яка передавала агресору закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони на території області.

Одного російського агента, який надавав ворогу дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, контррозвідка СБУ затримала у Бахмуті. Ще двох інформаторів викрили в Бахмутському районі та поблизу Дружківки.

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