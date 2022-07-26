СБУ поймала корректировщиков огня по железной дороге на Донетчине

Украинские спецслужбы разоблачили корректировщиков огня по железной дороге в Донецкой области, а также руководителя станции, которая передавала врагу информацию о перемещении украинских военных.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: По информации СБУ, группа людей собирала разведданные о позициях ВСУ и корректировала артобстрелы объектов критической инфраструктуры, в том числе железной дороги в Донецкой области.

Задержание корректировщиков огня в Донецкой области СБУ

Кроме того, спецслужбы разоблачили руководителя одной из местных станций Укрзализныци, которая передавала агрессору закрытую информацию о перемещении Сил обороны на территории области.

Одного российского агента, предоставлявшего врагу информацию о дислокации подразделений ВСУ, контрразведка СБУ задержала в Бахмуте. Еще двоих информаторов обнаружили в Бахмутском районе и вблизи Дружковки.

Напомним:

25 июля правоохранители сообщили, что разоблачили в Торецке в Донецкой области сеть корректировщиков российских авиаударов.

Недавно Служба безопасности задержала агента разведки России, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирской области.