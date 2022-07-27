У Чугуєві під завалами шукають ще одну особу
Середа, 27 липня 2022, 00:55
У Чугуєві під завалами Будинку культури триває пошук ще однієї особи.
Джерело: ДСНС у Харківській області
Дослівно: "Співробітниками ДСНС по прибуттю з-під завалів було врятовано чотирьох осіб. Після цього вже другий день поспіль тривали аварійно-рятувальні та пошукові роботи по вилученню з-під завалів ще трьох людей. На жаль усі вони загинули під уламками зруйнованої будівлі".
Деталі: 26 липня під час пошукових робіт рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка та жінки.
27 липня роботи щодо пошуку ще однієї особи будуть продовжені.
Передісторія:
- 25 липня у Харківській області російській війська обстріляли Чугуїв – влучили у школу та Будинок культури. Повідомлялося, що з-під завалів врятували трьох людей.
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