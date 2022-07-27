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У Чугуєві під завалами шукають ще одну особу

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 00:55
фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

У Чугуєві під завалами Будинку культури триває пошук ще однієї особи.

Джерело: ДСНС у Харківській області

Дослівно: "Співробітниками ДСНС по прибуттю з-під завалів було врятовано чотирьох осіб. Після цього вже другий день поспіль тривали аварійно-рятувальні та пошукові роботи по вилученню з-під завалів ще трьох людей. На жаль усі вони загинули під уламками зруйнованої будівлі".

Деталі: 26 липня під час пошукових робіт рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка та жінки.

27 липня роботи щодо пошуку ще однієї особи будуть продовжені.

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Теми: Харківська областьвійна
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