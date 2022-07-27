Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чугуєві під завалами шукають ще одну особу

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 00:55
У Чугуєві під завалами шукають ще одну особу
фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

У Чугуєві під завалами Будинку культури триває пошук ще однієї особи.

Джерело: ДСНС у Харківській області

Дослівно: "Співробітниками ДСНС по прибуттю з-під завалів було врятовано чотирьох осіб. Після цього вже другий день поспіль тривали аварійно-рятувальні та пошукові роботи по вилученню з-під завалів ще трьох людей. На жаль усі вони загинули під уламками зруйнованої будівлі".

Реклама:

Деталі: 26 липня під час пошукових робіт рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: чоловіка та жінки.

27 липня роботи щодо пошуку ще однієї особи будуть продовжені.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: