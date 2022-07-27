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В Чугуеве под завалами ищут еще одного человека

Ольга ГлущенкоСреда, 27 июля 2022, 00:55
фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Чугуеве под завалами Дома культуры продолжается поиск еще одного человека.

Источник: ГСЧС в Харьковской области

Дословно: "Сотрудниками ГСЧС по прибытию из-под завалов были спасены четыре человека. После этого уже второй день продолжались аварийно-спасательные и поисковые работы по изъятию из-под завалов еще трех человек. К сожалению, все они погибли под обломками разрушенного здания".

Детали: 26 июля во время поисковых работ спасатели изъяли тела двух погибших: мужчины и женщины.

27 июля работы по поиску еще одного человека будут продолжены.

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Темы: Харьковская областьвойна
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