В Чугуеве под завалами ищут еще одного человека
Среда, 27 июля 2022, 00:55
В Чугуеве под завалами Дома культуры продолжается поиск еще одного человека.
Источник: ГСЧС в Харьковской области
Дословно: "Сотрудниками ГСЧС по прибытию из-под завалов были спасены четыре человека. После этого уже второй день продолжались аварийно-спасательные и поисковые работы по изъятию из-под завалов еще трех человек. К сожалению, все они погибли под обломками разрушенного здания".
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Детали: 26 июля во время поисковых работ спасатели изъяли тела двух погибших: мужчины и женщины.
27 июля работы по поиску еще одного человека будут продолжены.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 25 июля в Харьковской области российские войска обстреляли Чугуев – попали в школу и Дом культуры. Сообщалось, что из-под завалов спасли трех человек.