Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада дала добро на назначение Костина генпрокурором

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 13:21

Верховная Рада дала согласие на назначение народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины.

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Соответствующее решение было поддержано почти конституционным большинством голосов – "за" проголосовало 299 народных избранников".

 

Справка: Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

ВИДЕО ДНЯ

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

Знать больше: Почему отстранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: генпрокурорКостин АндрейВерховная Рада
Главное сегодня

МИД – о словах Лаврова по поводу переговоров: хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге

Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр

Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет

Оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонщину, но ВСУ нацелены на победу – Данилов

На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб

фотоСиловики задержали руководителя охраны нардепа Деркача

Все новости...
генпрокурор
"Безупречная репутация": в ОП объяснили, почему Зеленский выбрал Костина
США призвали Киев назначить достойного доверия генпрокурора и бороться с коррупцией вопреки войне
Зеленский предлагает Раде назначить генпрокурором Костина
Последние новости
23:50
Это был его сотый вылет: Зеленский почтил память погибшего летчика-героя
23:42
Блинкен впервые с начала войны поговорит с Лавровым – не об Украине
23:25
Зеленский о новоназначенном генпрокуроре: "Человек порядочный и профессиональный"
23:14
МИД – о словах Лаврова по поводу переговоров: хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге
23:05
США перебрасывают шесть истребителей F-22 в Польшу
22:52
"Динамо" победило "Фенербахче" и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
22:51
Зеленский об ударах по мосту в Херсоне: сломаем все планы россиян
22:48
Немецкие танки худшие в Европе – глава МИД Германии
22:38
Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр
22:31
Экономические новости 27 июля: Рада запрещает взимать долги за коммуналку, состояние Ахметова упало
Все новости...