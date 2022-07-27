Рада дала добро на назначение Костина генпрокурором

Верховная Рада дала согласие на назначение народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины.

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Соответствующее решение было поддержано почти конституционным большинством голосов – "за" проголосовало 299 народных избранников".

Справка: Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

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Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

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