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Силовики затримали керівника охорони нардепа Деркача

Мазуренко Альона , "Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 18:15
фото: СБУ

Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України. За словами джерел УП, йдеться про керівника охорони нардепа Андрія Деркача, якого в СБУ називають завербованим російською розвідкою.

Джерело: пресслужба СБУ, НАБУ, джерело УП у правоохоронних органах

Деталі: Затриманого чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби.

Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Офіційно у відомстві не повідомляють імені депутата, проте, за словами джерел УП, йдеться про нардепа Андрія Деркача.

У керівника його особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку Деркача проти України, його сталі зв’язки з представниками Росії та колаборантами.

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Також у охоронця Деркача вилучили готівкою 200 тис. грн, 49 тис. євро, 11,5 тис. доларів. 

Крім того, під час обшуку, окрім незаконних боєприпасів, у чоловіка знайшли книжки проросійського змісту. Наприклад, книжку 2020 року, одного з видавництв міноборони РФ.

 

Наразі охоронцю готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Що передувало: У серпні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.

Раніше проти Деркача запровадили санкції США: за його спроби вплинути на вибори президента Америки у 2020 році. За інформацією США, Деркач понад десяток років був активним російським агентом.

24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України, до якої входив Деркач. За даними слідства, нардеп курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.

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Теми: Деркач АндрійСБУдержзрадаколаборація
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