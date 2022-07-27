Силовики задержали руководителя охраны нардепа Деркача

Сотрудники контрразведки СБУ и детективы НАБУ задержали руководителя личной охраны одного из народных депутатов Украины. По словам источника УП, речь идет о руководителе охраны нардепа Андрея Деркача, которого в СБУ считают завербованным российской разведкой.

Источник: пресс-служба СБУ, НАБУ, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Задержанный мужчина подозревается в незаконном хранении боеприпасов. У него изъяли несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.

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По данным СБУ, фигурант был приближен к действующему беглому депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы.

В частности, этот депутат курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Официально в ведомстве не сообщают имени депутата, однако, по словам источников УП, речь идет о нардепе Андрее Деркаче.

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У руководителя его личной охраны стражи порядка обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны Деркача против Украины, его связи с представителями России и коллаборантами.

Также у охранника Деркача изъяли наличными 200 тыс. грн, 49 тыс. евро, 11,5 тыс. долларов.

Кроме того, во время обыска, кроме незаконных боеприпасов, у мужчины нашли книги пророссийского содержания. К примеру, книгу 2020 года, одного из издательств минобороны РФ.

В настоящее время охраннику готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что предшествовало: В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.

Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.

24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.