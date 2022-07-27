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У Росії знову погрожують "жорсткою відповіддю" на поставки зброї Києву та захопленням нових територій

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 18:49
Костянтин Гаврилов. Фото РБК

Керівник делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов повторив погрози, що РФ "може жорстко відповісти", якщо Захід збільшить постачання зброї Україні.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Гаврилова: "Нарощування передач Києву західного озброєння може змусити Російську Федерацію перейти до більш жорстких дій у відповідь".

Деталі: За словами представника країни-агресора, тактико-технічні характеристики західного озброєння і техніки, що застосовуються в Україні, нібито "створюють загрози громадянам Росії".

Пряма мова Гаврилова: "У цих умовах ми відсуватимемо неонацистів від своїх кордонів пропорційно дальності дії застосовуваних Києвом ракетних комплексів. А там подивимося".

Деталі: Він також повторив заяви глави МЗС РФ про те, що Росія нібито "допоможе українському народу позбутися антинародного та антиісторичного режиму в Києві".

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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