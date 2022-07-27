У Росії знову погрожують "жорсткою відповіддю" на поставки зброї Києву та захопленням нових територій
Керівник делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов повторив погрози, що РФ "може жорстко відповісти", якщо Захід збільшить постачання зброї Україні.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Гаврилова: "Нарощування передач Києву західного озброєння може змусити Російську Федерацію перейти до більш жорстких дій у відповідь".
Деталі: За словами представника країни-агресора, тактико-технічні характеристики західного озброєння і техніки, що застосовуються в Україні, нібито "створюють загрози громадянам Росії".
Пряма мова Гаврилова: "У цих умовах ми відсуватимемо неонацистів від своїх кордонів пропорційно дальності дії застосовуваних Києвом ракетних комплексів. А там подивимося".
Деталі: Він також повторив заяви глави МЗС РФ про те, що Росія нібито "допоможе українському народу позбутися антинародного та антиісторичного режиму в Києві".
Передісторія:
- Раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" війни змінилися через постачання західних озброєнь в Україну та пригрозив захопленням нових територій у разі постачання Україні далекобійної зброї.
- 26 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково буде бити у відповідь через удари росіян по українських містах.