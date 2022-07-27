В России снова угрожают "жестким ответом" на поставки оружия Киеву и захватом новых территорий
Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов повторил угрозы, что РФ "может дать жесткий ответ", если Запад увеличит поставки оружия Украине.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Гаврилова: "Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям".
Детали: По словам представителя страны-агрессора, тактико-технические характеристики применяемых в Украине западного вооружения и техники якобы "создают угрозы гражданам России".
Прямая речь Гаврилова: "В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим".
Детали: Он также повторил заявления главы МИД РФ, о том, что Россия якобы "поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве".
Предыстория:
- Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину и пригрозил захватом новых территорий в случае поставок Украине дальнобойного оружия.
- 26 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно будет бить в ответ из-за ударов россиян по украинским городам.