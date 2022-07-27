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В России снова угрожают "жестким ответом" на поставки оружия Киеву и захватом новых территорий

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 18:49
Константин Гаврилов. Фото РБК

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов повторил угрозы, что РФ "может дать жесткий ответ", если Запад увеличит поставки оружия Украине.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Гаврилова: "Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям".

Детали: По словам представителя страны-агрессора, тактико-технические характеристики применяемых в Украине западного вооружения и техники якобы "создают угрозы гражданам России".

Прямая речь Гаврилова: "В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим".

Детали: Он также повторил заявления главы МИД РФ, о том, что Россия якобы "поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве".

Предыстория: 

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  • Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину и пригрозил захватом новых территорий в случае поставок Украине дальнобойного оружия.
  • 26 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно будет бить в ответ из-за ударов россиян по украинским городам.

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Темы: РосcияУкраинавойна
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