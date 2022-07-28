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Росіяни заявили, що будуть роздавати свої паспорти на окупованій Харківщині

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 17:14
Російські паспорти, фото з відкритих джерел

На окупованих територіях Харківської області росіяни розпочали прийом документів на отримання громадянства РФ.

Джерело: російське медіа "РИА Новости" з посиланням на заяву так званої "влади" окупованого регіону

Деталі: Окупанти планують приймати документи за системою "спрощеного оформлення". За словами одного з колаборантів, на цьому етапі лише формується база даних населення, яке бажає отримати російське громадянство.

Передісторія:

  • У травні президент Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства Росії мешканців окупованих територій України.
  • МЗС України засудило указ президента Росії про паспортизацію населення тимчасово захоплених територій.
  • На початку червня у Запорізькій області окупанти почали видавати перші російські паспорти.

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Теми: окупаціяпаспортХарківська область
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