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Россияне заявили, что будут раздавать свои паспорта на оккупированной Харьковщине

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 17:14
Российские паспорта, фото из открытых источников

На оккупированных территориях Харьковской области россияне начали прием документов на получение гражданства РФ.

Источник: российское медиа "РИА Новости" со ссылкой на заявление так называемых "властей" региона

Детали: Оккупанты планируют принимать документы по системе "упрощенного оформления". По словам одного из коллаборантов, на данном этапе только формируется база данных населения, которое желает получить российское гражданство. 

Предыстория: 

  • В мае президент Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Украины.
  • МИД Украины осудил указ президента России о паспортизации населения временно захваченных территорий. 
  • В начале июня в Запорожской области оккупанты начали выдавать первые российские паспорта.

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Темы: оккупацияпаспорт Харьковская область
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