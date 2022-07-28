Россияне заявили, что будут раздавать свои паспорта на оккупированной Харьковщине
Четверг, 28 июля 2022, 17:14
На оккупированных территориях Харьковской области россияне начали прием документов на получение гражданства РФ.
Источник: российское медиа "РИА Новости" со ссылкой на заявление так называемых "властей" региона
Детали: Оккупанты планируют принимать документы по системе "упрощенного оформления". По словам одного из коллаборантов, на данном этапе только формируется база данных населения, которое желает получить российское гражданство.
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Предыстория:
- В мае президент Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Украины.
- МИД Украины осудил указ президента России о паспортизации населения временно захваченных территорий.
- В начале июня в Запорожской области оккупанты начали выдавать первые российские паспорта.