Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили, что будут раздавать свои паспорта на оккупированной Харьковщине

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 17:14
Россияне заявили, что будут раздавать свои паспорта на оккупированной Харьковщине
Российские паспорта, фото из открытых источников

На оккупированных территориях Харьковской области россияне начали прием документов на получение гражданства РФ.

Источник: российское медиа "РИА Новости" со ссылкой на заявление так называемых "властей" региона

Детали: Оккупанты планируют принимать документы по системе "упрощенного оформления". По словам одного из коллаборантов, на данном этапе только формируется база данных населения, которое желает получить российское гражданство. 

Реклама:

Предыстория: 

  • В мае президент Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Украины.
  • МИД Украины осудил указ президента России о паспортизации населения временно захваченных территорий. 
  • В начале июня в Запорожской области оккупанты начали выдавать первые российские паспорта.

Темы: оккупацияпаспорт Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
оккупация
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: