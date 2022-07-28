Россияне заявили, что будут раздавать свои паспорта на оккупированной Харьковщине

На оккупированных территориях Харьковской области россияне начали прием документов на получение гражданства РФ.

Источник: российское медиа "РИА Новости" со ссылкой на заявление так называемых "властей" региона

Детали: Оккупанты планируют принимать документы по системе "упрощенного оформления". По словам одного из коллаборантов, на данном этапе только формируется база данных населения, которое желает получить российское гражданство.

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