Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

Президент Владимир Зеленский убежден, что решение о лишении украинского гражданства бизнесмена, главы Штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

Источник: Зеленский, отвечая на брифинге на вопрос, возможно ли пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства в связи с обращением к президенту по этому вопросу более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности.

Прямая речь Зеленского: "Во-первых, никаких спекуляций нет (относительно лишения Корбана гражданства - ред.). Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства".

Предыстория:

22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.

Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".

26 июля Корбан сообщил, что покинул транзитную зону и прорывать границу не будет.

27 июля более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности попросили Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства Корбана.