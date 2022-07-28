Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

Президент Владимир Зеленский убежден, что решение о лишении украинского гражданства бизнесмена, главы Штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

Источник: Зеленский, отвечая на брифинге на вопрос, возможно ли пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства в связи с обращением к президенту по этому вопросу более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности.

Прямая речь Зеленского: "Во-первых, никаких спекуляций нет (относительно лишения Корбана гражданства - ред.). Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства".

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