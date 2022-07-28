Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 18:17
ГЕННАДИЙ КОРБАН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский убежден, что решение о лишении украинского гражданства бизнесмена, главы Штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

Источник: Зеленский, отвечая на брифинге на вопрос, возможно ли пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства в связи с обращением к президенту по этому вопросу более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности.

Прямая речь Зеленского: "Во-первых, никаких спекуляций нет (относительно лишения Корбана гражданства - ред.). Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства".

Предыстория:

  • 22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.
  • Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".
  • 26 июля Корбан сообщил, что покинул транзитную зону и прорывать границу не будет.
  • 27 июля более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности попросили Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства Корбана.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КорбанЗеленскийгражданство
Главное сегодня

ПЦУ просит лишить Кирилла престола патриарха, а "русский мир" признать еретической идеологией

ОбновленоОккупанты ударили по Николаеву, били по пункту выдачи гуманитарной помощи

Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК

Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

Все новости...
Корбан
Ярош, Кличко, Хмара и другие просят Зеленского вернуть Корбану гражданство
"Гражданство Корбану!". Открытое письмо президенту
Корбан сообщил, что вышел из транзитной зоны – прорывать границу не будет
Последние новости
03:21
Reuters: РФ смогла захватить Чернобыль благодаря спецагентам, которых отправила туда еще в 2021 году
02:36
ВСУ уничтожили в Херсонской области четыре российских склада боеприпасов
01:41
Военные РФ похитили теплоход, чтобы переплывать Днепр у разрушенного Антоновского моста
01:00
Сумщина: Было 44 "прилета", россияне били с САУ
00:25
Погиб военный Глеб Бабич
23:51
В Ливан зашло судно с ворованным украинским ячменем
23:40
Украина может переломить ход войны – WP
23:19
Зеленский собирал Ставку: обсудили обеспечение вооружением
23:10
Подсанкционный глава ВТБ Костин владеет в Европе недвижимостью на миллионы - СМИ
23:04
США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы – предлагают до $10 млн
Все новости...