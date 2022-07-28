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Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 18:17
Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана
ГЕННАДИЙ КОРБАН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский убежден, что решение о лишении украинского гражданства бизнесмена, главы Штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

Источник: Зеленский, отвечая на брифинге на вопрос, возможно ли пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства в связи с обращением к президенту по этому вопросу более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности.

Прямая речь Зеленского: "Во-первых, никаких спекуляций нет (относительно лишения Корбана гражданства - ред.). Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства".

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Предыстория:

  • 22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.
  • Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".
  • 26 июля Корбан сообщил, что покинул транзитную зону и прорывать границу не будет.
  • 27 июля более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности попросили Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства Корбана.

Темы: КорбанЗеленскийгражданство
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