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Росія стягує військову техніку у бік Херсона та Криму – мер Мелітополя

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 12:26
Техніка росіян, фото ілюстративне з times.mk.ua

Мешканці окупованого Мелітополя кілька днів спостерігають колони російської військової техніки, яка прямує у бік Херсона та Криму.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вже 4-ий день ми спостерігаємо військову техніку, що проходить транзитом через Мелітополь. Це 3 – 4 колони щодня. Росіяни йдуть як через центр міста, так і по околицях, у кожній колоні – від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного роду озброєння: від танків до бойових машин десанту, бойових машин піхоти. Також їде просто броньоване озброєння та піхотні війська".

Деталі: Зокрема, вчора мешканці Мелітополя помітили "Бук-М2". За його словами, вся техніка та жива сила прямують у бік Херсона та Криму з Донбасу, Маріуполя та Бердянська.

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Теми: ХерсонХерсонська областьКримМелітополь
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