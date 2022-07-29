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Россия стягивает военную технику в сторону Херсона и Крыма – мэр Мелитополя

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 12:26
Россия стягивает военную технику в сторону Херсона и Крыма – мэр Мелитополя
Техника россиян, фото иллюстративная с times.mk.ua

Жители оккупированного Мелитополя несколько дней наблюдают колонны российской военной техники, направляющейся в сторону Херсона и Крыма.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Уже 4-й день мы наблюдаем военную технику, проходящую транзитом через Мелитополь. Это 3 – 4 колонны в день. Россияне идут как через центр города, так и по окрестностям, в каждой колонне – от 20 до 30 единиц техники. Это разного рода вооружения: от танков до боевых машин десанта, боевых машин пехоты. Также едет просто бронированное вооружение и пехотные войска.

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Детали: В частности, вчера жители Мелитополя заметили "Бук-М2". По его словам, вся техника и живая сила направляются в сторону Херсона и Крыма из Донбасса, Мариуполя и Бердянска.

Напомним:

  • Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне стянули около 80 единиц техники в сторону Херсона.
  • В СНБО также считают, что российские захватчики стягивают дополнительные силы на юг Украины, в частности в Херсонскую область.
  • Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области – за последние две недели освободили 3 села.

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Темы: ХерсонХерсонская областьКрымМелитополь
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