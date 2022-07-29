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Операція "під чужим прапором": ОП відреагував на удар росіян по колонії

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 14:39
Офіс президента, фото з Facebook ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині операцією "під чужим прапором" та ретельно спланованою інформаційною кампанією росіян.

Джерело: Подоляк в Telegram

Пряма мова: "Масштабність та швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів свідчать про те, що це була саме спланована, організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана операція під чужим прапором".

Деталі: Він стверджує, що ворог намагався приховати свідчення про масштаби російських військових злочинів і катувань у колонії, а також   зірвати домовленості щодо обмінів та дискредитувати використання Збройними силами України конкретних моделей іноземної реактивної зброї.

Подоляк додав, що у ЗСУ немає оперативних цілей в Оленівці, а інцидент розслідуватимуть Офіс генпрокурора та міжнародні слідчі групи.  

Пряма мова: "Вимагаємо також негайної твердої реакції ООН та інших міжнародних організацій – Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інститутів".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 липня російські ЗМІ заявили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримуються українські полонені. Пропагандисти стверджують, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення Росії, що удар по колонії нанесли ЗСУ. Росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства українських військовополонених в Оленівці.

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Теми: Офіс президентавійна
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