Операция "под чужим флагом": ОП отреагировал на удар россиян по колонии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области операцией "под чужим флагом" и тщательно спланированной информационной кампанией россиян.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Масштабность и скорость информационной кампании российских пропагандистов свидетельствуют о том, что это была спланированная, организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, куда был прилет, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная, продуманная операция под чужим флагом".

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Детали: Он утверждает, что враг пытался скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток в колонии, а также сорвать договоренности по обмену и дискредитировать использование Вооруженными силами Украины конкретных моделей иностранного реактивного оружия.

Подоляк добавил, что у ВСУ нет оперативных целей в Еленовке, а инцидент будут расследовать Офис генпрокурора и международные следственные группы.

Прямая речь: "Требуем также немедленной жесткой реакции ООН и других международных организаций - Россию надо исключить из любых международных институтов".

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