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Операция "под чужим флагом": ОП отреагировал на удар россиян по колонии

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 14:39
Офис президента, фото с Facebook ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области операцией "под чужим флагом" и тщательно спланированной информационной кампанией россиян.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Масштабность и скорость информационной кампании российских пропагандистов свидетельствуют о том, что это была спланированная, организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, куда был прилет, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная, продуманная операция под чужим флагом".

Детали: Он утверждает, что враг пытался скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток в колонии, а также сорвать договоренности по обмену и дискредитировать использование Вооруженными силами Украины конкретных моделей иностранного реактивного оружия.

Подоляк добавил, что у ВСУ нет оперативных целей в Еленовке, а инцидент будут расследовать Офис генпрокурора и международные следственные группы.

Прямая речь: "Требуем также немедленной жесткой реакции ООН и других международных организаций - Россию надо исключить из любых международных институтов".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 июля российские СМИ заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Пропагандисты утверждают, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения России, что удар по колонии нанесли ВСУ. Россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству украинских военнопленных в Еленовке.

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Темы: Офис президентавойна
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