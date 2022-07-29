Операция "под чужим флагом": ОП отреагировал на удар россиян по колонии
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области операцией "под чужим флагом" и тщательно спланированной информационной кампанией россиян.
Источник: Подоляк в Telegram
Прямая речь: "Масштабность и скорость информационной кампании российских пропагандистов свидетельствуют о том, что это была спланированная, организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, куда был прилет, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная, продуманная операция под чужим флагом".
Детали: Он утверждает, что враг пытался скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток в колонии, а также сорвать договоренности по обмену и дискредитировать использование Вооруженными силами Украины конкретных моделей иностранного реактивного оружия.
Подоляк добавил, что у ВСУ нет оперативных целей в Еленовке, а инцидент будут расследовать Офис генпрокурора и международные следственные группы.
Прямая речь: "Требуем также немедленной жесткой реакции ООН и других международных организаций - Россию надо исключить из любых международных институтов".
Предыстория:
- 29 июля российские СМИ заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Пропагандисты утверждают, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Генштаб Украины опроверг обвинения России, что удар по колонии нанесли ВСУ. Россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству украинских военнопленных в Еленовке.