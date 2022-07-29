Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти стягують гроші з херсонців за переправу через Дніпро – ОДА

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 15:50
Окупанти стягують гроші з херсонців за переправу через Дніпро – ОДА
Переправа через Дніпро у Херсоні, телеграм-канал заступника голови ОДА Юрія Соболевського

У Херсоні окупанти беруть гроші з місцевих мешканців, які хочуть дістатися другого берега Дніпра, хоча ця послуга мала бути безкоштовною. 

Джерело: виконувач обов'язків голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій в Telegram

Дослівно: "У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безкоштовно, але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 грн". 

Реклама:

Деталі: У обладміністрації додали, що переправою користуються російські військові для транспортування техніки.

Передісторія: 

  • 28 липня стало відомо, що в Херсоні військові РФ викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
  • Херсонська обладміністрація підтвердила, що Антонівський міст уцілів після удару ЗСУ, однак пересуватися ним неможливо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
Усі новини...
Реклама: