Оккупанты взимают плату с херсонцев за переправу через Днепр – ОГА

В Херсоне оккупанты берут деньги с местных жителей, которые хотят перебраться на другой берег Днепра, хотя эта услуга должна была быть бесплатной.

Источник: исполняющий обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий в Telegram

Дословно: "В Херсоне оккупанты запустили паромную переправу через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста. Оккупационные власти заявляли, что пользоваться ею можно будет бесплатно, но очевидцы рассказывают, что одна поездка стоит 250 грн".

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Детали: В обладминистрации добавили, что переправой пользуются российские военные для транспортировки техники.

Предыстория:

28 июля стало известно, что в Херсоне военные РФ угнали пассажирский теплоход и с его помощью переправляются через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

Херсонская обладминистрация подтвердила, что Антоновский мост уцелел после удара ВСУ, однако передвигаться по ним невозможно.