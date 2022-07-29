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Оккупанты взимают плату с херсонцев за переправу через Днепр – ОГА

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 15:50
Переправа через Днепр в Херсоне, телеграмм-канал заместителя председателя ОГА Юрия Соболевского

В Херсоне оккупанты берут деньги с местных жителей, которые хотят перебраться на другой берег Днепра, хотя эта услуга должна была быть бесплатной.

Источник: исполняющий обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий в Telegram

Дословно: "В Херсоне оккупанты запустили паромную переправу через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста. Оккупационные власти заявляли, что пользоваться ею можно будет бесплатно, но очевидцы рассказывают, что одна поездка стоит 250 грн".

Детали: В обладминистрации добавили, что переправой пользуются российские военные для транспортировки техники.

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Темы: Херсоноккупация
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