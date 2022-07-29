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Епіфаній – про вбивства в Оленівці: На росіян чекає Гаага і новий Нюрнберг

Ірина БалачукП'ятниця, 29 липня 2022, 16:29
Епіфаній. Фото з Facebook

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній після обстрілу росіянами колонії в окупованій Оленівці на Донеччині заявив, що на загарбників чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг.

Джерело: Епіфаній у Twitter

Пряма мова Епіфанія: "Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами – новий доказ того, що ідеологія "русского міра" повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм".

Деталі: Предстоятель ПЦУ додав, що "на рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг", бо "зло має бути осуджене".

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 29 липня російські медіа заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримували українських полонених. Пропагандисти повідомляли про щонайменше 53 загиблих.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.
  • Генштаб України повідомляє, що Росія здійснила артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні "воєнних злочинів".
  • Також напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого, каструючи його канцелярським ножем. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив про воєнний злочин окупантів. 

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Теми: церкваРосіявійнаГаазький трибунал
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