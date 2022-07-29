Епіфаній – про вбивства в Оленівці: На росіян чекає Гаага і новий Нюрнберг

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній після обстрілу росіянами колонії в окупованій Оленівці на Донеччині заявив, що на загарбників чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг.

Джерело: Епіфаній у Twitter

Пряма мова Епіфанія: "Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами – новий доказ того, що ідеологія "русского міра" повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм".

Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами - новий доказ того, що ідеологія «русского міра» повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм. На рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг! Зло має бути осуджене! July 29, 2022

Деталі: Предстоятель ПЦУ додав, що "на рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг", бо "зло має бути осуджене".

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