Епіфаній – про вбивства в Оленівці: На росіян чекає Гаага і новий Нюрнберг
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній після обстрілу росіянами колонії в окупованій Оленівці на Донеччині заявив, що на загарбників чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг.
Джерело: Епіфаній у Twitter
Пряма мова Епіфанія: "Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами – новий доказ того, що ідеологія "русского міра" повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм".
Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами - новий доказ того, що ідеологія «русского міра» повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм. На рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг! Зло має бути осуджене!— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) July 29, 2022
Деталі: Предстоятель ПЦУ додав, що "на рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг", бо "зло має бути осуджене".
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Передісторія:
- Вранці 29 липня російські медіа заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримували українських полонених. Пропагандисти повідомляли про щонайменше 53 загиблих.
- Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.
- Генштаб України повідомляє, що Росія здійснила артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні "воєнних злочинів".
- Також напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого, каструючи його канцелярським ножем. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив про воєнний злочин окупантів.