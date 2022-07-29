Эпифаний – об убийствах в Оленовке: Россиян ждет Гаага и новый Нюрнберг
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний после обстрела россиянами колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области заявил, что захватчиков ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг.
Источник: Эпифаний в Twitter
Прямая речь Эпифания: "Издевательства, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами – новое доказательство того, что идеология "русского мира" должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм".
Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами - новий доказ того, що ідеологія «русского міра» повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм. На рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг! Зло має бути осуджене!— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) July 29, 2022
Детали: Предстоятель ПЦУ добавил, что "рашизм ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг", потому что "зло должно быть осуждено".
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Предыстория:
- Утром 29 июля российские медиа заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где удерживали украинских пленных. Пропагандисты сообщали о как минимум 53 погибших.
- Подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке 29 июля.
- Генштаб Украины сообщает, что Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в "военных преступлениях".
- Также накануне в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного, кастрируя его канцелярским ножом. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о военном преступлении.