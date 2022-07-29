Эпифаний – об убийствах в Оленовке: Россиян ждет Гаага и новый Нюрнберг

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний после обстрела россиянами колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области заявил, что захватчиков ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг.

Источник: Эпифаний в Twitter

Прямая речь Эпифания: "Издевательства, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами – новое доказательство того, что идеология "русского мира" должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм".

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Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами - новий доказ того, що ідеологія «русского міра» повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм. На рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг! Зло має бути осуджене! — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) July 29, 2022

Детали: Предстоятель ПЦУ добавил, что "рашизм ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг", потому что "зло должно быть осуждено".

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