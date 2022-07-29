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Эпифаний – об убийствах в Оленовке: Россиян ждет Гаага и новый Нюрнберг

Ирина БалачукПятница, 29 июля 2022, 16:29
Эпифаний. Фото с Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний после обстрела россиянами колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области заявил, что захватчиков ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг.

Источник: Эпифаний в Twitter

Прямая речь Эпифания: "Издевательства, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами – новое доказательство того, что идеология "русского мира" должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм".

Детали: Предстоятель ПЦУ добавил, что "рашизм ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг", потому что "зло должно быть осуждено".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 29 июля российские медиа заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где удерживали украинских пленных. Пропагандисты сообщали о как минимум 53 погибших. 
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке 29 июля.
  • Генштаб Украины сообщает, что Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в "военных преступлениях".
  • Также накануне в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного, кастрируя его канцелярским ножом. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о военном преступлении.

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Темы: церковьРосcиявойнаГаагский трибунал
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