Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эпифаний – об убийствах в Оленовке: Россиян ждет Гаага и новый Нюрнберг

Ирина БалачукПятница, 29 июля 2022, 16:29
Эпифаний – об убийствах в Оленовке: Россиян ждет Гаага и новый Нюрнберг
Эпифаний. Фото с Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний после обстрела россиянами колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области заявил, что захватчиков ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг.

Источник: Эпифаний в Twitter

Прямая речь Эпифания: "Издевательства, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами – новое доказательство того, что идеология "русского мира" должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм".

Реклама:

Детали: Предстоятель ПЦУ добавил, что "рашизм ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг", потому что "зло должно быть осуждено".

Читайте также: Репортаж из судов над путинской бандой. Основано на реальных событиях

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 29 июля российские медиа заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где удерживали украинских пленных. Пропагандисты сообщали о как минимум 53 погибших. 
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Еленовке 29 июля.
  • Генштаб Украины сообщает, что Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в "военных преступлениях".
  • Также накануне в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного, кастрируя его канцелярским ножом. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о военном преступлении.

Темы: церковьРосcиявойнаГаагский трибунал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
церковь
Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: