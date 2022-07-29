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"Нелюдські, варварські акти": ЄС про вбивство українських полонених в Оленівці

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 23:51
Нелюдські, варварські акти: ЄС про вбивство українських полонених в Оленівці
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій та Додаткового протоколу до них і є воєнними злочинами", – йдеться в заяві Борреля, поширеній Європейською службою зовнішніх дій у п’ятницю.

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Топдипломат ЄС наголосив, що виконавці воєнних злочинів, а також відповідальні за них державні службовці та військові представники будуть притягнуті до відповідальності.

"Європейський Союз активно підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені під час російської агресії в Україні", – додав Боррель.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 

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Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.

Теми: ЄСполонені
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