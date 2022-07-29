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"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 23:51
Нечеловеческие, варварские акты: ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз решительнее всего осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и являются военными преступлениями", - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской службой внешних действий. ятницу.

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Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что исполнители военных преступлений, а также ответственные за них государственные служащие и военные представители будут привлечены к ответственности.

"Европейский Союз активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, совершенные в ходе российской агрессии в Украине", – добавил Боррель.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

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Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

Темы: ЕСпленные
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