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"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 23:51
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Европейский Союз решительнее всего осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и являются военными преступлениями", - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской службой внешних действий. ятницу.

Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что исполнители военных преступлений, а также ответственные за них государственные служащие и военные представители будут привлечены к ответственности.

"Европейский Союз активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, совершенные в ходе российской агрессии в Украине", – добавил Боррель.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

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В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

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Темы: ЕСпленные
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