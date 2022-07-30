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Прем'єрка Естонії: не може бути повернення до відносин з воєнними злочинцями

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 13:27

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що воєнні злочини Росії не повинні лишитися безкарними, коментуючи вбивство українських військовополонених в Оленівці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"І знову ми стаємо свідками жорстоких і жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії.

Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, як не може бути повернення до відносин із воєнними злочинцями" - написала Каллас у Twitter.

Як повідомлялося, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

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У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.

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Теми: Естоніявійнаокупація
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