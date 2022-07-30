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Премьер Эстонии: не может быть возвращения к отношениям с военными преступниками

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 13:27

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что военные преступления России не должны остаться безнаказанными, комментируя убийство украинских военнопленных в Еленовке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"И снова мы становимся свидетелями жестоких и ужасающих преступлений, совершенных Россией. Массовое убийство в Еленовке украинских военнопленных воспроизводит самые темные страницы истории.

Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, как не может быть возвращение к отношениям с военными преступниками", - написала Каллас в Twitter.

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

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В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

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Темы: Эстониявойнаоккупация
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