МИД о твите посольства РФ об "азовцах": дипломаты РФ являются соучастниками военных преступлений

В МИД заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", написал представитель МИД Олег Николенко в Twitter.

"Прочтите это, когда вам скажут, что Россию нельзя изолировать.

Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к казни украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке.

Все они соучастники этих военных преступлений и должны соответствовать" - написал Николенко.

