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МИД о твите посольства РФ об "азовцах": дипломаты РФ являются соучастниками военных преступлений

"Европейская правда"Суббота, 30 июля 2022, 15:01

В МИД заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", написал представитель МИД Олег Николенко в Twitter.

"Прочтите это, когда вам скажут, что Россию нельзя изолировать.

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Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к казни украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке.

Все они соучастники этих военных преступлений и должны соответствовать" - написал Николенко.

Как сообщалось, посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

Следует отметить, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила по языку ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".

Напомним, утром в пятницу российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ в ударе ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

Темы: РосcияАзовВеликобританияУкраина
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