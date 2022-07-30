МИД о твите посольства РФ об "азовцах": дипломаты РФ являются соучастниками военных преступлений

В МИД заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", написал представитель МИД Олег Николенко в Twitter.

"Прочтите это, когда вам скажут, что Россию нельзя изолировать.

Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к казни украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке.

Все они соучастники этих военных преступлений и должны соответствовать" - написал Николенко.

Read this when they tell you Russia must not be isolated.



There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.



They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022

Как сообщалось, посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

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Следует отметить, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила по языку ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".

Напомним, утром в пятницу российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ в ударе ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.