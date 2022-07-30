Президент "Фенербахче" после скандала на матче: Не будем просить прощения у Украины

коч и луческу во время матча динамо-фенербахче 26 июля 2022 года, фото getty images

Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч прокомментировал скандальные возгласы болельщиков на матче с "Динамо", но подчеркнул, что извиняться перед Украиной не будут, наоборот – ждут извинений от посла.

Источник: заявление Коча, цитируемое турецким изданием Milliyet, "Суспільне"

Прямая речь Коча: "Мы не будем извиняться перед Украиной. После бесконечных речей посла Украины он должен извиняться перед нами…

Мы обсуждаем событие, продолжавшееся 20 секунд. Напомню вам, что матч длился 120 минут...

Еще до начала матча мы видели, как вратарь, ранее игравший в Турции (речь идет об украинце Денисе Бойко, который играл в "Бешикташе" – ред.), провоцировал трибуны перед матчем. Затем последовал гол. Опять же этот игрок соскочил со скамейки запасных и начал делать такие движения. Тем не менее, это заявление мы не разделяем. Я даже хочу поблагодарить Луческу. Он призвал к себе игрока…

Мне кажется, что такие возгласы неприемлемы и необязательны, даже в моменты ярости. Но я осуждаю тех, кто пытается повесить этот ярлык на все сообщество "Фенербахче" с ее 115-летней историей и тех, кто пытается заявить, что 20-секундные возгласы были спланированы.

Позиция Турции и "Фенербахче" относительно этого вторжения (России в Украину – ред.) однозначна. Какова эта позиция? Мы не разделяем ничью сторону. У нас есть украинские и российские игроки".

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