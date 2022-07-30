Президент "Фенербахче" после скандала на матче: Не будем просить прощения у Украины

коч и луческу во время матча динамо-фенербахче 26 июля 2022 года, фото getty images

Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч прокомментировал скандальные возгласы болельщиков на матче с "Динамо", но подчеркнул, что извиняться перед Украиной не будут, наоборот – ждут извинений от посла.

Источник: заявление Коча, цитируемое турецким изданием Milliyet, "Суспільне"

Прямая речь Коча: "Мы не будем извиняться перед Украиной. После бесконечных речей посла Украины он должен извиняться перед нами…

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Мы обсуждаем событие, продолжавшееся 20 секунд. Напомню вам, что матч длился 120 минут...

Еще до начала матча мы видели, как вратарь, ранее игравший в Турции (речь идет об украинце Денисе Бойко, который играл в "Бешикташе" – ред.), провоцировал трибуны перед матчем. Затем последовал гол. Опять же этот игрок соскочил со скамейки запасных и начал делать такие движения. Тем не менее, это заявление мы не разделяем. Я даже хочу поблагодарить Луческу. Он призвал к себе игрока…

Мне кажется, что такие возгласы неприемлемы и необязательны, даже в моменты ярости. Но я осуждаю тех, кто пытается повесить этот ярлык на все сообщество "Фенербахче" с ее 115-летней историей и тех, кто пытается заявить, что 20-секундные возгласы были спланированы.

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Позиция Турции и "Фенербахче" относительно этого вторжения (России в Украину – ред.) однозначна. Какова эта позиция? Мы не разделяем ничью сторону. У нас есть украинские и российские игроки".

Что предшествовало: