Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент "Фенербахче" после скандала на матче: Не будем просить прощения у Украины

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 16:47
Президент Фенербахче после скандала на матче: Не будем просить прощения у Украины
коч и луческу во время матча динамо-фенербахче 26 июля 2022 года, фото getty images

Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч прокомментировал скандальные возгласы болельщиков на матче с "Динамо", но подчеркнул, что извиняться перед Украиной не будут, наоборот – ждут извинений от посла.

Источник: заявление Коча, цитируемое турецким изданием Milliyet, "Суспільне"

Прямая речь Коча: "Мы не будем извиняться перед Украиной. После бесконечных речей посла Украины он должен извиняться перед нами…

Реклама:

Мы обсуждаем событие, продолжавшееся 20 секунд. Напомню вам, что матч длился 120 минут...

Еще до начала матча мы видели, как вратарь, ранее игравший в Турции (речь идет об украинце Денисе Бойко, который играл в "Бешикташе" – ред.), провоцировал трибуны перед матчем. Затем последовал гол. Опять же этот игрок соскочил со скамейки запасных и начал делать такие движения. Тем не менее, это заявление мы не разделяем. Я даже хочу поблагодарить Луческу. Он призвал к себе игрока…

Мне кажется, что такие возгласы неприемлемы и необязательны, даже в моменты ярости. Но я осуждаю тех, кто пытается повесить этот ярлык на все сообщество "Фенербахче" с ее 115-летней историей и тех, кто пытается заявить, что 20-секундные возгласы были спланированы.

ВИДЕО ДНЯ

Позиция Турции и "Фенербахче" относительно этого вторжения (России в Украину – ред.) однозначна. Какова эта позиция? Мы не разделяем ничью сторону. У нас есть украинские и российские игроки".

Что предшествовало:

  • В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировалиимя президента РФ Владимира Путина.
  • УЕФА из-за этого открыла дисциплинарное производство.
  • Именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину "Динамо" вынуждено играть домашние еврокубковые матчи за пределами Украины. Первая игра киевлян против "Фенербахче" проходила в польской Лодзи и закончилась со счетом 0:0. Вторую "динамовцы" завершили победой 2:1.
  • Следующий матч в отборе Лиги чемпионов Динамо сыграет 2 и 9 августа против австрийского Штурма. Однако в любом случае, победив в Турции, "Динамо" гарантировало себе евроосень. Киевляне сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Темы: футболспортТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: