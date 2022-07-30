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ООН "з дозволу сторін" готова розслідувати вбивство полонених в Оленівці

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 17:30
ООН з дозволу сторін готова розслідувати вбивство полонених в Оленівці
фото: un.org

ООН готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу СІЗО в Оленівці, окупованій росіянами Донецької області.

Джерело: коментар заступника офіційного представника генсека ООН Фархана Хака, якого цитують "РИА Новости"

Пряма мова Хака: "У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін".

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Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" закликають світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Теми: ООНвійнаРосіяпропаганда
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