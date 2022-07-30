ООН "з дозволу сторін" готова розслідувати вбивство полонених в Оленівці

ООН готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу СІЗО в Оленівці, окупованій росіянами Донецької області.

Джерело: коментар заступника офіційного представника генсека ООН Фархана Хака, якого цитують "РИА Новости"

Пряма мова Хака: "У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін".

Передісторія:

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.

Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" закликають світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.