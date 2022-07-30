ООН "с разрешения сторон" готова расследовать убийство пленных в Еленовке

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке оккупированной россиянами Донецкой области.

Источник: комментарий заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Хака: "В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон".

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