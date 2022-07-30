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ООН "с разрешения сторон" готова расследовать убийство пленных в Еленовке

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 17:30
ООН с разрешения сторон готова расследовать убийство пленных в Еленовке
фото: un.org

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке оккупированной россиянами Донецкой области.

Источник: комментарий заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Хака: "В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон".

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Предыстория:

  • 29 июля российская пропаганда сообщила об обстреле колониив Еленовке, сообщая о 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера"по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновныво взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Родственники украинских военнопленных из "Азовстали" призывают мир признать Россию государством-спонсором терроризма.

Темы: ООНвойнаРосcияпропаганда
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