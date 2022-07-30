Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН "с разрешения сторон" готова расследовать убийство пленных в Еленовке

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 17:30
фото: un.org

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке оккупированной россиянами Донецкой области.

Источник: комментарий заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Хака: "В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон".

Предыстория:

  • 29 июля российская пропаганда сообщила об обстреле колониив Еленовке, сообщая о 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера"по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновныво взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Родственники украинских военнопленных из "Азовстали" призывают мир признать Россию государством-спонсором терроризма.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ООНвойнаРосcияпропаганда
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Мэр: Николаев массированно обстреливают, в городе – пожары в местах прилетов

Юг: ВСУ уничтожили склады, технику и живую силу врага

Украинская авиация уничтожила склады, опорные пункты и десятки оккупантов

"Езжайте, мы поможем!": Зеленский призывает эвакуироваться из Донбасса

Оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне

Президент "Фенербахче" после скандала на матче: Не будем просить прощения у Украины

Все новости...
ООН
Россия намерена "полностью стереть Украину с карты мира" - посол США в ООН
Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение" из-за рисков для Украины
Зеленский о Еленовке: Сознательное военное преступление, ООН и МККК должны реагировать
Последние новости
03:28
Враг резко увеличил корабельную группировку – командование "Юг"
02:32
Россияне в очередной раз обстреляли Никополь
02:20
Мэр: Николаев массированно обстреливают, в городе – пожары в местах прилетов
02:16
Россия заявила, что покажет экспертам ООН и МККК колонию в Еленовке
01:55
Юг: ВСУ уничтожили склады, технику и живую силу врага
01:29
В Испании – вторая смерть от обезьяньей оспы
00:30
Враг обстреливал в субботу Сумщину – 80 прилетов
23:53
Украинская авиация уничтожила склады, опорные пункты и десятки оккупантов
23:47
В Святогорской лавре до сих пор остаются почти пол тысячи человек - ВГА
23:44
Коптер-миноискатель, ветровая электростанция: над какими проектами работают юные украинские ученые
Все новости...